Internet spottet über Mats Hummels' blonde Haare

"Seit wann spielt H.P. Baxxter bei den Bayern und warum klaut er Mats Hummels das Trikot?" - solche Sprüche muss derzeit der deutsche Fußballer über sich ergehen lassen, nachdem er mit frisch blondiertem Haar auf dem Fußballplatz erschien.

Foto: APA/AFP/GUENTER SCHIFFMANN

"Glücklich, dass es nicht so schlimm aussieht, wie befürchtet"

Zum Spiel von FC Bayern München gegen RB Leipzig in der Münchner Allianz Arena hatte Hummels seine Fans mit der Typveränderung so überrascht, dass man sich Mittwochabend auf Twitter mehr mit dem hellen Köpfchen als mit den sportlichen Leistungen beschäftigte.

Seit wann spielt H.P. Baxxter bei den Bayern und wieso klaut er Mats Hummels das Trikot? #hummels #FCBRBL — Tobi Eat World (@Pommesgabel85) 21. Dezember 2016

Wieso spielt Bill Kaulitz heute mit und wo ist @matshummels? #FCBRBL — Vanessa Engelhardt (@queen_v193) 21. Dezember 2016

So ist das mit der Mode, irgendwann kommt alles wieder. #Hummels pic.twitter.com/zhwZu0VnVq — ????Der mit dem Bart???? (@HechtGeilerTyp) 21. Dezember 2016

Beim Anblick der Kommentare scheint das Urteil der Fans mehr auf Flop, als Top zu fallen. "Wieso spielt Bill Kaulitz heute mit und wo ist Mats Hummels?", schrieb eine Twitter-Nutzerin.

Freiwillig hatte sich der 28-Jährige zumindest nicht für seinen fragwürdigen Look entschieden. Eine verlorene Wette am Oktoberfest bescherte ihm die drastische Veränderung. "Es ging um Dosenwerfen. Der andere hatte im ersten Wurf schon mehr als ich nach drei Würfen", sagte er im Anschluss an das Spiel dem TV-Sender Sky. Er sei "ganz glücklich, dass es nicht so schlimm aussieht, wie befürchtet." Man darf trotzdem davon ausgehen, dass Mats Hummels bald zu seiner dunkelbraunen Haarfarbe zurückkkehren wird.

Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE