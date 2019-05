Nike postet Foto mit Achselhaaren, ein Shitstorm folgt

Unter die zahlreichen negativen Kommentare mischten sich jedoch auch jene, die Enukes in ihrer Entscheidung, sich nicht zu rasieren, bestärken. Vor allem die untergriffigen Kommentare eines Mannes störten einen weiblichen Nike-Fan: "Frauen, die sich nicht rasieren, tun das nicht, um wie Männer zu sein, du Ignorant! Du bist so daneben. Hier ist die Wahrheit: Frauen können mit ihren Körpern machen, was auch immer sie wollen. Männer haben nicht das Recht uns zu sagen, wie wir auszusehen und was wir zu tun haben. Wenn es euch nicht gefällt, ist es egal. Ihr habt in dieser Angelegenheit nichts zu sagen."

Eine andere Frau brachte es auf den Punkt: "Wie kann es für Männer erlaubt sein, sich die Achsel nicht zu rasieren und für Frauen nicht?"