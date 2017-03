Nike lanciert erstmals Plus-Size-Kollektion

Gut Ding braucht manchmal Weile - im Falle von Nike viele Jahre, um zu verstehen, dass nicht nur dünne Frauen Sport machen. Erstmals in der Firmengeschichte lanciert der amerikanische Sportartikelhersteller eine Plus-Size-Kollektion.

XXL zum Sporteln

Bisher konnten sich Sportbegeisterte ihre Leggings und Sport-BHs lediglich bis Größe 42 kaufen. Wer in diese nicht hineinpasste und dennoch stylish am Crosstrainer aussehen wollte, hatte Pech. Einen großen Schritt in Richtung Inklusivität hat Nike mit seiner neuen Sportbekleidung getan, die ab sofort bis Größe 46 erhältlich ist. Jedoch wurde die bestehende Kollektion nicht nur in größeren Größen hergestellt, sondern neue Teile designt, die den Kurven schmeicheln sollen. Für die Kampagne wurden unter anderem die beiden Models Paloma Elesser und Naomi Shimada ausgewählt. Auch Influencer wie Danielle Vanier werben fleißig für die Oberteile und Hosen.

Nike eröffnet sich mit der Ausweitung seines Angebots einen neuen Markt, der bisher zur Gänze ignoriert wurde. Denn alleine in den USA ist jeder dritte Erwachsene fettleibig. Obwohl andere Marken immer häufiger Plus-Size-Models für ihre Laufstegshows und Shootings buchen, hat sich im Bereich der Sportbekleidung bisher nicht sehr viel getan. Mit Nikes neuer Kollektion für Kurvige dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Konkurrenz nachzieht.