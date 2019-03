Neuer Maniküre-Trend: So tragen Stars jetzt ihre Nägel

Rot, Schwarz oder doch lieber Nude? Nichts von alldem, wenn es nach Stars wie Kendall Jenner und Ariana Grande geht. Die beiden Frauen verzichten derzeit auf klassische Nagellackfarben und tragen ihre Nägel lieber im aktuellsten Trendmuster: Kuhflecken.

Nägel im Kuh-Look

Nachdem Mode in Kuhfell-Optik in den vergangenen Monaten in den Regalen auftauchte und dem modischen Dauerbrenner Leopard ordentlich Konkurrenz machte, werden nun auch Nägel im Animal-Print getragen.

Kendall Jenner postete vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account eine Story, in der sie ihre neuen Nägel präsentierte. In einem Interview mit Allure hatte die 23-Jährige verraten, dass sie den neuen Nageltrend unbedingt ausprobieren wolle. "Da gibt es einen mit Kuh-Print", so das Model. "Ich weiß, dass es ziemlich komisch klingt, aber es ist wirklich cool."