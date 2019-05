Neue Sonnenmilch löst Schweiß auf und mattiert acht Stunden lang

Kampf gegen Schweiß

Die aktuell erhältlichen Texturen mit LSF 50+ hinterlassen längst keine weißen Spuren mehr – und können noch viel mehr als nur vor Sonnenstrahlen schützen. La Roche-Posay hat eine Serie namens "Shaka Fluids" entwickelt, die auf der Haut eine Schutzschicht bildet, die dank sogenannter Intelimer Technologie verhindert, dass der Sonnenschutz beim Schwitzen verläuft. Mit Schweiß hat sich auch die japanische Kosmetikmarke Shiseido genauer auseinandergesetzt und die "Sports BB LSF 50+" auf den Markt gebracht, die Schweißperlen mithilfe einer Quick Dry Technology auflöst, damit sie schneller verdunsten. Satte acht Stunden matte Haut verspricht die französische Apothekenmarke Bioderma, deren Neulancierung "Photoderm Nude Touch" nach dem Auftragen die Konsistenz von flüssig zu pudrig verwandelt.

Vor allem Luxusmarken versuchen nicht nur mit hohem Lichtschutzfaktor vor frühzeitiger Hautalterung zu schützen. Sisley will seine Kundinnen mit weißem Lupinenextrakt und konzentriertem Weizenkeimöl (in "Super Stick Solaire Teinté LSF 50+") bei der Bekämpfung freier Radikale unterstützen. Kanebo stärkt die Barrierefunktion der Haut mit Niacinamid. Zinkoxid wehrt zusätzlich zu UV-Strahlen auch Staub und Pollen ab (in "Global Skin Protector LSF 50+").