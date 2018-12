Naomi Campbell gewährt seltenen Blick auf ihr eigenes Haar

Langes glänzendes Haar, das bis zur Hüfte reicht - so kennt man Naomi Campbell normalerweise. Was viele ihrer Fans nicht wissen: Das Topmodel trug in den vergangenen Jahren bei öffentlichen Auftritten meistens eine Perücke. Auf Instagram präsentierte sich die 48-Jährige nun von ihrer natürlichen Seite - mit einem Schnappschuss, auf dem sie mit Cornrows zu sehen ist.

Haarausfall wegen Extensions

"Zeige alles. Wurde in Kenia gemacht", schrieb die Laufsteg-Legende unter das Foto.