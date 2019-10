Nagellack-Trend: Die geniale Neuauflage der French Manicure

Eine akurat gezogene weiße Linie am Rand des Nagels, darüber zwei Schichten transparenter Nagellack in Nude oder Rosé - in den Neunziger Jahren war die French Manicure die mit Abstand beliebteste Art, die Nägel zu tragen. Irgendwann verschwand sie von der Bildfläche und wurde von noch aufwendigerer Nail Art ersetzt.

Anleitung für Sideway French Manicure

Jetzt feiert der Nineties Look in abgewandelter Form sein großes Comeback. Bei der sogenannten Sideway French Manicure werden nicht die Spitzen lackiert, sondern die Seiten des Nagels. Im Gegensatz zum Klassiker können hier verschiedenste Farben zum Einsatz kommen - jedoch bleibt auch bei dieser Variante die Basisfarbe im Nude- oder Rosébereich. Auch ein Klarlack kann verwendet werden.