In Zeiten sozialer Medien entgeht aufmerksamen Nutzern kaum etwas. Auch nicht, wenn eine unbekannte Modemarke aus New York ihre Kleidung mit grenzwertigen Namen betitelt. Zahlreichen Twitter-Mitgliedern stieß nun ein Kleid der Firma UZI NYC bitter auf. Der Grund: Man hatte das schlichte Basic im eigenen Onlineshop als "Refugee Dress" betitelt.

"Diese Marke hat also geglaubt, dass es angemessen sei, ein 'Flüchtlingskleid' zu verkaufen? Ekelhaft", schrieb eine Frau. Ein weiterer Nutzer forderte die Marke prompt dazu auf, sich zu entschuldigen - und dem UNHCR Geld zu spenden.

So this brand thought it was appropriate to sell a 'refugee' dress? Disgusting. #uzinyc https://t.co/mxlMDQWG4p pic.twitter.com/2WSKojHFE5