Mode-Woche Mailand: Bei Fendi-Schau weinten Fans und Anna Wintour

Miuccia Prada und Giorgio Armani

Miuccia Prada nach ihrer Show zum KURIER: „Die paar Male, die ich ihn getroffen habe, hatten wir so viel Spaß. Er war ja so gescheit.“ Und Giorgio Armani: „Ich bin zutiefst berührt durch seinen Tod. Aber ich glaube, dass er bis zu seinem letzten Atemzug in seine größte Freude versunken war: Indem er seine Fantasie durch seine Arbeit fliegen ließ.“

Jetzt warten die trauernden Fans natürlich noch gespannt auf seine allerletzte Arbeit für Chanel, zu sehen am 5. März in Paris.