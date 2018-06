Mode-Vorbild: Rollstuhlfahrerin zeigt täglich stylishe Outfits

Eine weiße Jeans, dazu knallrote Pumps und eine blau gemusterte Bluse. Dass Sophie Bradbury-Cox viel Freude an Mode hat, sieht man der Britin sofort an. Dass sie aufgrund ihres fortschreitenden Muskelschwunds im Rollstuhl sitzt, hält sie nicht davon ab, in schicke Outfits zu schlüpfen.

Im Rollstuhl, na und?

Ihr fiel in der Vergangenheit auf, dass in der Modeindustrie kaum Rollstuhlfahrer vertreten sind und sie gründete schließlich ihren eigenen Instagram-Account. "Ich habe mit dem Instagram-Account gestartet, um anderen behinderten Menschen zu zeigen, dass man in einem Rollstuhl sitzen kann und noch immer seinen eigenen Stil haben kann", sagte die Britin im Interview mit The Independent.