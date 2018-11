Mode & Beauty: Was Sie nicht verschenken sollten

Wenn sich Tante Erna seit zehn Jahren ihren Lieblingsduft zu Weihnachten wünscht, soll dieser natürlich unter dem Baum liegen. Wer zwar einen Duft verschenken möchte, jedoch nicht detailliert über den Geschmack des Beschenkten Bescheid weiß, sollte nicht blind ins Parfümerie-Regal greifen und zur Kassa laufen.

Alternative: Lassen Sie sich von Freunden oder Familie des Beschenkten Informationen über die Düfte geben, die bereits in dessen Badezimmer stehen. Recherchieren Sie anschließend im Internet den Hauptbestandteil und die Richtung (z.B. floral oder frisch) - und gehen Sie mit diesen Informationen in eine Parfümerie, die Nischendüfte verkauft. Den dort gekauften Flakon hat nicht jeder. Als i-Tüpfelchen kann noch der Name oder eine Botschaft eingraviert werden.