Die wichtigsten Mantel-Trends dieses Jahres

Trend 2: Karo

Auf Hosen, Blazern, Röcken und Blusen ist das Karomuster derzeit in einer schier unendlichen Vielfalt in den Geschäften erhältlich. Für Karo-Fans haben Designer und große Modeketten der Briten liebstes Muster auch auf den klassischen Wollmantel befördert. Wer es gerne klassisch mag, greift zu Grau-Schwarz oder braunen Varianten. Modemutige können sich an knalligeren Farbkombinationen ausprobieren.