Minirock-Erfinderin: Die Frau, die den Stil der Sechziger prägte

Waren die 60er-Jahre noch androgyn, bekam der Minirock in den 80ern und Anfang der 90er mehr Kurven für die anspruchsvolle Karrierefrau. Zusammen mit Schulterpolstern und farbenfrohen Wollstoffen modernisierte er das traditionelle Nadelstreifenkostüm. Ende der 90er-Jahre entstaubte ihn die amerikanische Serie "Sex and the City" unter anderem mit dem Mikro-Mini endgültig als Fashion-Statement. Seither feiert ihn die Modewelt fast in jeder Saison wieder.

Zwei Londoner Museen, das Victoria and Albert Museum (ab 6. April) und das Fashion and Textile Museum (ab 8. Februar), feiern dieses Jahr sowohl Minirock als auch die Designerin Quant in Ausstellungen.