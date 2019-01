Dieser Rock wird das ganze Jahr über im Trend bleiben

In den vergangenen Jahren feierte der Midirock langsam, aber beständig, sein großes Comeback. Aus dicker Wolle gefertigt gibt es ihn ebenso wie aus Leder oder in Form eines Faltenrocks. Doch bereits im Sommer zeichnete sich ein Trend ab, der 2019 nochmals so richtig an Fahrt aufnimmt.

Designer und Modemarken haben auch heuer den Fokus auf Röcke aus fließenden Stoffen gesetzt, die bewusst so aussehen sollen, als ob sie früher ein Nachthemd waren.

Modetrend: Slip Skirt

2018 war der Leoparden-Rock der französischen Marke Réalisation Par der Bestseller schlechthin. Weniger Gefahr, sich daran satt zu sehen, hat man mit Modellen in Unifarben. In der kalten Jahreszeit können diese mit blickdichten Strumpfhosen und Stiefeletten kombiniert werden.

Für absolute Nylon-Gegner und Hartgesottene gibt es die Möglichkeit, stattdessen zu kniehohen Stiefeln zu greifen, um keine nackte Haut zwischen Rock und Schuh freizulassen.