Babybauch-Auftritt: Meghans Outfits werden immer gewagter

Je weiter ihre Schwangerschaft voranschreitet, desto mehr Freude scheint Herzogin Meghan an auffälligen Outfits zu haben. Am Montag ging es für sie im Zuge des ersten gemeinsamen Termins mit Prinz Harry im neuen Jahr nach Birkenhead. In der Stadt im Nordwesten Englands besuchte das Paar eine neue Statue des Dichters Wilfred Owen.

Lila zu Rot

Bei vergleichsweise milden neun Grad entschied sich die 37-Jährige für eine auffällige Farbkombination. Zum lilafarbenen Kleid von Babaton by Aritizia (ca. 120 Euro) kombinierte die ehemalige Schauspielerin einen feuerroten Mantel von Sentaler (ca. 1215 Euro). Auch so auffälligen Pumps hat sich die Herzogin von Sussex bisher noch nie gezeigt. Das luxuriöseste Stück ihres Looks war mit Abstand die Handtasche von Designerin Gabriela Hearst (ca. 1900 Euro).