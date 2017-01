Er begleitete sie von Anfang an. In den vergangenen Jahren war Jason Wu der wichtigste Mann an Michelle Obamas Seite - zumindest was die modischen Belange anging.

Seine Kreationen trug die 53-Jährige sowohl bei der ersten als auch zweiten Inauguration ihres Mannes. Wu, der 2009 nur wenigen ein Begriff war, verdankt Obama seinen Weltruhm. Im Laufe ihrer Zeit als "Flotus" ließ sich die Ehefrau von Barack Obama immer wieder Kreationen vom taiwanisch-kanadischen Designer schneidern.

Foto: REUTERS/POOL

Auch am vergangenen Freitag, an dem Melania Trump ihre Position übernahm, entschied sich Michelle für Jason Wu. In einem weinroten Kleid und dem passenden Mantel schloss sie ihre Amtsperiode als einer der stilsichersten First Ladies aller Zeiten ab.