Donald Trump: "Ich war nie ein Fan von Tom Ford"

Nicht nur Donald Trump polarisiert, sondern auch seine Frau Melania. Vor allem in der Modewelt, wo sich in den vergangenen Monaten immer mehr Designer gegen die künftige First Lady ausgesprochen haben.

Tom Ford ist einer jener Modemacher, die die 46-Jährige nicht einkleiden wollen. "Sie passt nicht unbedingt zu meinem Image", sagte Ford in einer TV-Show. "Ich bin vor einigen Jahren gefragt worden, sie einzukleiden. Ich habe abgelehnt." Dies sei nicht seiner politischen Einstellung geschuldet. Seiner Meinung nach sollte die First Lady nicht extrem teure Stücke wie die seinen tragen, sondern etwas, mit dem sich mehr Amerikaner identifizieren können.

Nun holte Donald Trump persönlich zum Gegenschlag aus. Im Interview mit Fox News sprach ihn die Moderatorin auf das Thema an, woraufhin dieser nur entgegnete: "Sie hat Tom Ford nie gefragt. Sie mag Tom Ford nicht. Sie mag seine Designs nicht." Der US-Modemacher sei nie gefragt worden, ob er Melania einkleiden wolle.

Hotelier Steve Wynn sei sogar so schockiert von den Aussagen des Designers gewesen, dass er die Kollektion aus seinem Hotel in Las Vegas verbannt hätte. "Ich bin kein Fan von Tom Ford", sagte der designierte US-Präsident zum Schluss. "Ich war es noch nie."

President-elect #DonaldTrump on #TomFord refusing to dress #MelaniaTrump: "He was never asked to dress [Melania]… I’m not a fan of Tom Ford" pic.twitter.com/1PmMPWs9zk