Valentinstag: Diese Kette wird mit Haaren zu Hause personalisiert

Ein originelles Geschenk für den Valentinstag zu finden ist herausfordernd. Rosen überreichen eh alle und bei der Schachtel Pralinen kommt wegen vielleicht noch aktueller Neujahrsvorsätze nur ein patziger Kommentar zurück.

Bleibt noch der Schmuck. Möglichst individuell soll er sein, dementsprechend hoch ist seit einiger Zeit die Nachfrage nach Gravuren. Immer mehr Händler, darunter seit Kurzem auch die Wiener Filiale von Tiffany & Co., haben ein eigenes Gravurgerät, mit dem auf Wunsch nach dem Kauf personalisiert werden kann. Mit Vorlaufzeit und hohem Budget werden Schmuckstücke gemeinsam mit Juwelieren immer öfter auch selbst entworfen.

Noch einen Schritt weiter geht die oberösterreichische Firma Mevisto. 2013 kam Gründer Gerald Reiter auf die Idee, aus Asche Edelsteine zu fertigen. Frühe Verluste enger Familienmitglieder hatten in ihm den Wunsch geweckt, klassischen Bestattungen die drückende und triste Stimmung zu nehmen. Reiter entwickelte ein Verfahren, bei dem die Elemente aus Asche extrahiert und in Saphire und Rubine verwandelt werden können. In Form von Ketten und Ringen tragen Kunden die Verstorbenen so stets bei sich.

Tochter Daniela arbeitet heute ebenfalls im Familienbetrieb in Kirchham und erklärt: „Bestattung war bei uns in der Familie schon immer ein großes Thema. Die Idee wurde sehr gut angenommen und wir wurden immer öfter gefragt, ob das auch mit Haaren möglich ist. Viele wollten Eheringe mit unseren Edelsteinen kaufen.“