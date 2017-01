Ein Marketing-Schachzug, der genialer nicht sei könnte: Am Donnerstag präsentierte Louis Vuitton seine Männerkollektion für die Herbst/Winter-Saison 2017, für die man sich mit dem Kultlabel Supreme zusammengetan hat. Eine Kombination, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint – und genau deshalb so viel Sinn macht.

Zwei Kult-Logos, eine Kassenschlager-Kollektion

Denn beide Marken können sich mit weltweit bekannten Logos als Modeikonen bezeichnen. Louis Vuittons Handtaschen mit dem "LV"-Schriftzug gehören seit unzähligen Jahren zu den populärsten Accessoires, bei Supreme sind die bedruckten Kappen und T-Shirts die Kassenschlager schlechthin. Was man zu erwarten hat, wenn ein Luxus-Modehaus und eine Streetwear-Marke an einer gemeinsamen Kollektion arbeiten? Entwürfe, die schneller ausverkauft sein werden, als man "Haben will!" rufen kann.

Foto: AP/Francois Mori Foto: AP/Francois Mori

In Paris wurde auf dem Laufsteg gezeigt, was Modefans und Sammler in den Shops finden werden: Jeansjacken mit den Logos beider Labels bedruckt, Taschen im Supreme-Rot und passende Handy-Hüllen. Auch Schals, Sneakers und Schlüsselanhänger wird es geben. Letztere werden ab 200 Euro erhältlich sein, während man für die Taschen bis zu 3000 Euro berappen muss.

Let's talk about Louis Vuitton and Supreme. #LVxSupreme ???? by @mrKimJones Ein von Bryanboy (@bryanboycom) gepostetes Foto am 19. Jan 2017 um 5:59 Uhr

Fotos von den einzelnen Kollektionsteilen verbreiteten sich nach der Präsentation rasend schnell in den sozialen Medien – und dürften den bereits absehbaren Hype nochmals verstärken. Ab Juli 2017 werden die Louis Vuitton x Supreme-Stücke in ausgewählten Stores erhältlich sein.

Obsessed! Louis Vuitton x Supreme #LouisVuittonxSupreme #LVxSupreme Ein von Bryanboy (@bryanboycom) gepostetes Foto am 19. Jan 2017 um 6:00 Uhr

First look, @travisscott wearing the @supremenewyork x @louisvuitton Box Logo tee. Photo: @easyotabor Ein von HYPEBEAST (@hypebeast) gepostetes Foto am 19. Jan 2017 um 6:03 Uhr