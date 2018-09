Lewis Hamilton: Zweitkarriere als Modedesigner?

Dieser Tage kommt Hamiltons erste gemeinsam mit einem US-Modelabel entstandene Kollektion von Herren-Sportmode in den Handel. Sportler und Sportlerinnen seien lange Zeit Randfiguren der Mode gewesen, sagte der Rennfahrer. Doch jetzt träten sie viel stärker ins Scheinwerferlicht. "Auch wir sind jetzt Teil der Mode", sagte Hamilton, der zugleich zugab, so ziemlich alle Modesünden schon mal selbst durchlitten zu haben: "Oh Mann, ich habe modisch schon so viele Fehler gemacht - wie auch im Leben."