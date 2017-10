Mit ihrer neuesten Ausgabe schreibt die italienische Vogue Firmengeschichte. Denn für diese wurde Lauren Hutton als Cover-Model ausgewählt – mit 73 Jahren ist sie somit die älteste Frau, die je auf dem Cover des berühmten Modemagazins zu sehen war.

"Ich war 27 Mal auf dem Cover der amerikanischen Vogue zu sehen, 13 Mal auf anderen Vogue-Titelbildern, doch dieses ist das wichtigste, das ich je gemacht habe und jenes, das ich am sinnvollsten empfunden habe", sagte Lauren Hutton in einem offiziellen Statement. "Ich habe schon lange darüber nachgedacht, aber es hat die Courage der italienischen Vogue gebraucht, um es wahr werden zu lassen. Das ist ein Cover, das die Gesellschaft verändern kann, weil es eine Frau zeigt, die lebendig und attraktiv ist, noch immer lacht und erstmals eine Frau in meinem Alter zeigt."

Die "Timeless Issue" widmet sich Frauen über 60 und zeigt neben Hutton auch Topmodel Iman (64), Social Media-Star Baddie Winkle (89) und Künstlerin Marina Abramovich (70).