Kurvenmodel packt über Zeit als sehr dünner Laufsteg-Star aus

Nach außen hin wirkte Lauren Hills Karriere perfekt: Mit zwölf Jahren war sie das jüngste Model, das jemals auf der Australian Fashion Week mitlief. Mit 17 wurde sie für eine große Kampagne gebucht und flog zum Shooting nach New York. "Das war sehr überwältigend und aufregend für jemanden, der gerade erst die Schule abgeschlossen hatte", schreibt die heute 28-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits für Magazine wie Cosmopolitan, Harper's Bazaar und Elle gearbeitet.

Für ihre erste New York Fashion Week buchte sie der Designer Chado Ralph Rucci. Eine große Ehre: Sie durfte seine Show sowohl eröffnen als auch schließen. "Ich lief noch ein paar andere Shows und dann begann begann das Ganze seinen Tribut zu zollen", so Hill.

"Um in die Outfits zu passen, aß ich nicht"

Um so dünn wie nur möglich zu bleiben, begann die junge Frau Diätpillen zu schlucken. "Um in die Outfits zu passen, aß ich nicht. Ich kann mich erinnern, dass eine Freundin mir Pillen namens 'Size Zero' gab und die habe ich, während ich dort gelebt habe, genommen."

Sie habe schließlich endlich Größe Null (Anm.: das wäre eine deutsche Größe 32) gehabt und sei für die New York Fashion Week gebucht worden. "Ich war nach außen hin so glücklich, aber im Inneren zerfraß es mich", schreibt das Model.