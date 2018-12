Durchbruch: Kurvenmodel aus Linz ist neues Guess-Gesicht

In den USA und Kanada ist sie bereits in doppelter Lebensgröße in den Shops zu sehen, jetzt startet Nadine Miradas Guess-Kampagne auch in Europa. Die Linzerin ist das erste österreichische Model, mit dem die US-Marke Guess zusammenarbeitet. "Es ist das erste Mal, dass ich einen Job von solch einem Ausmaß ergattern konnte", sagt Nadine Miranda im Gespräch mit dem KURIER. "Ich habe davor schon in den USA gearbeitet, aber das ist meine erste globale Kampagne."

Vorbild sein

Der Kontakt zur Marke entstand dank den sozialen Medien. "Guess-Chef Paul Marciano hat mich auf Instagram entdeckt und als ich im März in Los Angeles war, zu einem Testshooting eingeladen", erzählt das Model. Mirada überzeugte und wurde als neues Gesicht für die Holiday-Kampagne geshootet.