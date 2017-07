Kate Hudson hat sich die Haare raspelkurz rasiert

Kate Hudson hat scheinbar das getan, was für viele Frauen unmöglich scheint. Die Schauspielerin hat sich von ihrem Markenzeichen, den langen blonden Haaren, getrennt. Neue Fotos, die der Daily Mail und Sun, vorliegen zeigen die 39-Jährige mit einer raspelkurzen Frisur. Entstanden sind die Fotos am Set ihres neuen Films "Sister".

Kate Hudson looks dramatically different as she shaves off her blonde hair and gets a buzz cut for new project wit… https://t.co/7TlB4Ieae5