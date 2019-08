Wie die schnelle Beauty-Routine eines Topmodels aussieht

Sie zählt zu den gefragtesten Models der Welt, ist verheiratet und hat zwei Kinder - dementsprechend schnell muss es morgens bei Karolina Kurkova gehen. Die gebürtige Tschechin ist kein großer Fan von viel Make-up, wie sie in einem aktuellen Video für die Vogue verrät.

"Es ist einfach, gut auszusehen, wenn du viel Make-up trägst, aber schwerer ohne dem Ganzen", so die 35-Jährige. "Ich möchte nicht die ganze Zeit Make-up tragen, weil ich in einem Business bin, wo es mein Job ist, mich schminken zu lassen." Sie wolle deshalb in ihrer Freizeit die Haut atmen lassen. "Du wirst keine tolle Haut haben, wenn du ständig Puder und Foundations benutzt."

Drei Mascara-Produkte

Um ihre Haut in Topform zu halten, beginnt die Laufstegschönheit ihre morgendliche Beauty-Routine gerne mit einer Sheet Mask, die sie 15 Minuten lang einwirken lässt. Die Reste wäscht sie danach ab, damit die Haut nicht klebrig bleibt. Dann folgt ein wenig Vitamin C-Serum. Für den Glow-Effekt schwört Kurkova anschließend auf ein Öl.