Joanna Vargas: Warum die A-Prominenz diese Kosmetikerin liebt

Werbegesichter für ihren Beauty-Salon braucht Joanna Vargas keine. Sie selbst ist ihr bestes Testimonial . Mit kaum Make-up und einer unfassbar glatten Haut begrüßt uns die 48-Jährige Kosmetikerin in ihren Räumlichkeiten mitten auf der Fifth Avenue . Erst als sie mit lebhafter Mimik beginnt, über ihren Werdegang zu einer der gefragtesten Hautpflege-Expertinnen Hollywoods zu erzählen, wird klar: Botox gehört nicht zu ihrem Erfolgskonzept.

"Prinzipiell habe ich kein Problem damit", sagt Vargas über das populäre Nervengift. "Aber meine Message ist, dass man es nicht verwenden muss." Seit sie vor 13 Jahren ihren ersten Salon eröffnete, setzt die Kosmetikerin auf non-invasive Gesichtsbehandlungen. Heute nehmen Promis wie Julianne Moore, Maggie Gyllenhaal und Rachel Brosnahan monatelange Wartelisten in Kauf, um in den Genuss einer ihrer Gesichtsbehandlungen zu kommen. Auch Rapper P. Diddy ruft regelmäßig bei ihr an. Vargas gibt sich bescheiden: "Ich denke, dass ich bei Stars so beliebt bin, weil ich nicht versuche, ihr Gesicht zu verändern."

Dass irgendwann hochkarätige Kundschaft bei ihr ein und aus gehen würde, hätte sie vor zwei Jahrzehnten nicht zu hoffen gewagt. Nach ihrem Uni-Abschluss arbeitete der heutige Haut-Guru zuerst als Fotografin, beschloss dann aber die Leidenschaft für Kosmetik zum Beruf zu machen. "Irgendwann habe ich jemanden getroffen, der Rachel Weisz kennt. Sie kam zu mir und empfahl mich danach weiter", erinnert sich die US-Amerikanerin an ihre Anfänge zurück.