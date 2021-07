Die Beauty-Routine eines 58-jährigen Models

Wenn es um die richtige Hautpflege und schmeichelndes Make-up geht, ist Joan Severance die richtige Ansprechpartnerin. In den Achtzigern wurde die Texanerin als Model entdeckt und hat seitdem für große Modehäuser wie Chanel und Armani gearbeitet. Auch für große Beauty-Firmen wie Maybelline New York stand die heute 58-Jährige vor der Kamera. Als Schauspielerin konnte sie sich ebenfalls etablieren und spielt aktuell in TV-Serien wie "American Horror Story" mit.

Der US-amerikanischen Vogue verriet Severance nun, wie ihre morgendliche Beauty-Routine aussieht. Da sie seit ihrem achten Lebensjahr an der Hautkrankheit Vitiligo leidet, musste die Texanerin erst lernen, ihr Gesicht nicht mehr mit Foundation zuzukleistern. Ihre Modelagentur habe ihr nach der Vertragsunterzeichnung zu weniger Produkten geraten, wie sie dem Modemagazin erzählte.