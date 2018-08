Instagram: Céline Dion will sich zum Mode-Vorbild mausern

Mithilfe ihres Instagram-Accounts, dem aktuell 2,4 Millionen Fans folgen, will sich das Stimmwunder seit einiger Zeit vermehrt als Fashionista in Szene setzen. Dort postet die 50-Jährige neben Schnappschüssen von Auftritten auch ihre Outfits. An klassischen Schnitten und Farben findet Dion immer noch wenig Gefallen.

Fliegen im Schlangen-Look

Ins Flugzeug geht es nicht in Jogginghose und Sneakers, sondern im Schlangenmuster-Look des französischen Modehauses Rochas. Dazu postete die Sängerin Hashtags wie #ootd (englisches Kürzel für: Outfit des Tages).