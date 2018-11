Im Test: Prallere, straffere Haut dank Strombehandlung?

Was die Behandlung mit Strom bringen soll? Durch die verschiedenen Einstellungen können unterschiedliche Hautprobleme adressiert werden. Ich erhalte eine Kombination aus galvanischem Reizstrom, der die Verteilung der Aktivstoffe in den Produkten verstärken soll, Ströme auf niedriger Frequenz wirken straffend und Hochfrequenzen entzündungshemmend. Auf der Haut fühlt sich der Strom ungewohnt, etwas kribbelig, aber keinesfalls schmerzhaft an. Nur an den metallischen Geschmack muss man sich gewöhnen. Zum Schluss wird eine Tagespflege und Augencreme aufgetragen.

Fazit: Direkt nach der Behandlung ist die Haut leicht gerötet, jedoch nicht irritiert. Am nächsten Morgen sehen die Wangen etwas praller aus, die Haut ist dank der exfolierenden Produkte sehr glatt. Überraschend ist der Effekt auf die kleinen dunklen Pigmentstörungen, die häufig nach Entzündungen zurückbleiben: Sie sind etwas heller geworden. Kosten für die Soin Lift C.V.S-Behandlung: ab 120 Euro.