Meghan auf Irlandreise: Gleich zwei Luxuslooks am ersten Tag

Erst ging es gemeinsam mit der Queen am Dienstag zur traditionellen Royal Air Force-Parade (mehr dazu hier), anschließend mussten Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits Richtung Flughafen, um sich auf den Weg zu ihrer ersten gemeinsamen Dienstreise als verheiratetes Paar zu machen.

Givenchy und Emilia Wickstead

In Dublin angekommen hatte die 36-Jährige bereits das in London präsentierte schwarze Dior-Kleid abgelegt und zeigte sich bei der Ankunft in Dublin in einem dunkelgrünen Rock mit passendem Oberteil von Givenchy. Dazu stylte die ehemalige Schauspielerin braune Wildlederpumps, um ihr erstes Treffen mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar zu absolvieren.