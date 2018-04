Herzogin Kate verließ Spital im gleichen Outfit wie Lady Diana

Jeder Auftritt von Herzogin Kate ist gut durchdacht - so auch jener am Montagabend, als die 36-Jährige gemeinsam mit Prinz William nur wenige Stunden nach der Geburt ihres dritten Kindes das Spital verließ (mehr dazu hier). Bereits am Nachmittag hatte sich ihre Stylistin Natasha Archer auf den Weg in den Palast gemacht, um dort das Kleid für die frischgebackene Mutter abzuholen. Danach ging es direkt ins Krankenhaus, wo das Make-up und die Haare für den großen Auftritt von Friseurin Amanda Cook-Tucker gestylt wurden.