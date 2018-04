Meghans Wochenend-Looks: Zwischen Luxus und leistbar

Auch am vergangenen Wochenende gab es für Prinz Harry und Meghan Markle mehrere offizielle Termine, für die sich letztere in Kreationen internationaler Designer hüllte. Am Samstag ging es für die ehemalige Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Verlobten zu den Invictus Games, einer paralympischen Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Für diesen Anlass entschied sich die 36-Jährige für ein grünes Kleid des Labels Self-Portrait - welches mit einem Preis von 340 Euro für royale Verhältnisse moderat war. Dazu kombinierte sie einen schlichten schwarzen Blazer und Raulederpumps.