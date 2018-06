Helene Fischers neues Parfum sorgt für Kritik

Mit Amber, Bergamotte und weißer Iris sollen Helene Fischers Fans bereits zum dritten Mal in die Geschäfte gelockt werden. Nach "That's me!" und "Me myself and you!" hat die Schlagersängerin nun ihren neuen Duft "For you!" veröffentlicht. Auf ihrer Facebook-Seite wird dieses bereits fleißig beworben - doch nicht alle Fans sind begeistert von der Lancierung.

Ausschlag vom Parfum

Während sich die einen an den Marketingstrategien von Fischers Managements stören ("Wann kommt das Helene-Fischer-Klopapier?), befürchten anderen ebenso negative Erfahrungen wie mit den Vorgänger-Düften. "'That's me' war vom Duft her klasse, aber wegen dem Parfum hatte ich einen mega Ausschlag", schrieb eine Frau in den Kommentaren.