Heidis Verlobungsring: Was das Design so besonders macht

An Weihnachten hat Tom Kaulitz um die Hand von Heidi Klum angehalten. Dass dieser Moment vom 29-Jährigen lange geplant war, offenbart nun ein Freund von Heidi Klum. Denn der " Tokio Hotel"-Gitarrist ist nicht einfach spontan bei einem Juwelier hereingeschneit, um schnell einen Ring auszusuchen.

Ein klassischer Diamant? Nein, danke

" Tom hat für Heidi den Traumring gezeichnet und hat sich dann auf die Suche nach den richtigen Steinen gemacht", sagte dieser dem Magazin People. Nicht nur die Skizze wird einiges an Zeit in Anspruch genommen haben, auch die Edelsteine mussten ganz besondere sein. "Er wusste, dass Heidis Lieblingsfarbe Grün ist, also suchte er nach dem perfekten grünen Stein, einem Alexandrit, und fand dann noch die perfekten Diamanten dazu, um ihn zu betonen", verrät der Insider.