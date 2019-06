Galaktische Mode: Mädchen vom Mond im Space-Look

Für ihre aktuelle Herbstkollektion griffen auch Beckett Fogg und Piotrek Panszczyk vom New Yorker Label Area André Courrèges Space-Look mit viel Schwarz-Weiß und Silber wieder auf. Noch origineller ging bereits 2017 Nick Graham, ebenfalls ein amerikanischer Modeschöpfer, mit dem Thema Weltraum-Eroberung um. Er lud jenen Mann, der als Zweiter den Mond betreten hatte, als Model in seine spacige Show ein. Buzz Aldrin fühlte sich dabei in seiner silbernen Lederjacke sichtlich wohl.