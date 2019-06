Warum der Mensch auf den Mond fliegt

Eine Apollo-Kapsel war einmal in Wien ausgestellt: In so etwas würde heute kein Astronaut mehr einsteigen, oder?

Aber ja, die Orion-Kapseln, mit denen die Amerikaner wieder zum Mond wollen, sind sogar recht ähnlich. Weil die Einschränkung von damals, die Massenbeschränkung, ist die gleiche, die Antriebe sind auch nicht so viel anders.

Trump will ja zum Mond – also nicht er, auch wenn mancher ihn dorthin wünschte: Wann wird das soweit sein, und warum noch einmal dorthin?

Im nächsten Jahrzehnt wird man bemannt vielleicht noch nicht landen, aber den Mond umkreisen können. Und man kann Infrastruktur im Orbit nahe dem Mond aufbauen, von der man dann zum Mond reist. Und dort eine Station aufbaut. Die Apollomissionen waren im Prinzip Wegwerfmissionen für die paar Tage „Mondurlaub“, bald kann man dort längerfristig arbeiten.

Und wozu?

Am Mond gibt es noch viel Interessantes zu erforschen, besonders auf der Rückseite oder an den Polregionen. Wie gesagt: Dort haben wir den Kühlschrank des Sonnensystems, da sind Dinge seit Milliarden Jahren eingefroren in den kalten Kratern. Vor 50 Jahren sind wir aufgrund der technischen Möglichkeiten nur in den „langweiligsten“ Mondregionen gelandet.

Heute denkt man schon an den Mars.

Genau, und beim Aufbau von Mondstationen würde man auch ganz viel für eine allfällige Mission zum Mars lernen. Ein Marsraumschiff könnte gar vom Mondorbit aus starten.