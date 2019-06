Mondlandungsmarathon: TV-Studio in ehemaligen Affenstallungen

Nidetzky hatte in den USA im Vorfeld viel Material gesammelt: Interviews mit Österreichern, die an der Apollo-11-Mission mitgearbeitet hatten, Lokalaugenscheine bei der NASA in Florida und Kalifornien, Gespräche mit Wissenschaftlern und Technikern. Aber es war nicht genug „für die Riesenzeitspanne“. „Um zwei Uhr in der Nacht haben wir schon was doppelt erzählt.“ Unterstützung gab es von zwei Dolmetschern und vom Mondexperten Herbert Pichler (1921-2018). Nach der Sendung gab man ihm den Namen Mond-Pichler.

Die Kommentatoren waren sich lange nicht sicher, ob Landung und Rückweg glücken werden. Die Mission sei nicht ungefährlich gewesen. „Es wird schon gut gehen. Von diesem Gedanken waren wir beseelt.“ Es ging gut.