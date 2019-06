Warum der Mensch so gern vom Mond träumt

Überhaupt ist das angeblich so moderne 20. Jahrhundert nicht so recht vom Mythos Mond losgekommen, insbesondere in der Popkultur. Auch hier gilt er großflächig als Chiffre für die unbeherrschbaren Abgründe und Ängste. Was wäre etwa das prägende Horrorgenre ohne Werwölfe, und was wären die wiederum ohne Mond? Nur dank ihm kann aus dem Fluchbelasteten dann das mordende Monster werden, das Tier im Menschen sich auch in der kontrollierten Moderne noch einen Exzess leisten.

Oder die Angst vor dem Unbeherrschbaren: Schon bei Jules Verne verfehlen die Mondfahrer ihr Ziel; danach gibt es einen reichhaltigen Science-Fiction-Kanon rund um Mondinvasionen, Mondbewohner oder vom Mond ausgelösten Katastrophen.

Exemplarisch etwa: Bei der 70er-Jahre-Fernsehserie Mondbasis Alpha 1 fliegt der Mond nach einer Katastrophe in die Weiten des Weltalls und reißt die Bewohner einer Mondstation mit sich; das ist irgendwie das Gegenteil der Mondlandung.

Letztere fungierte in der Science Fiction durchaus als Entzauberung; seitdem der Mensch auf dem Mond spazieren ging, ist er als Vision doch ein wenig in sich zusammengefallen. Und taugt eher zur Verhandlung dessen, was politisch auf der Erde passiert: Er ist eine Leinwand, auf der die Menschheitskonflikte nachgemalt werden.