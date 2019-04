Der nächste Modetrend aus den Neunzigern feiert sein Comeback

Die Bloggerszene hat den Neunziger Trend bereits aufgegriffen. Caro Daur, erfolgreichste Bloggerin im deutschsprachigen Bereich, zeigte sich auf der Fashion Week in einem Komplettlook von Dior. Modemutige können so wie die Hamburgerin auf Partys lediglich nudefarbene Unterwäsche darunter tragen - oder am Strand den Bikini hervorblitzen lassen.