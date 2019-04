Wien und online: Drei neue Mode-Shops haben eröffnet

2. The Slow Label

In Österreich hat sich Bloggerin Anna Laura Kummer in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Jetzt wagte die Wienerin mit ihrem eigenen Label den nächsten Karriere-Schritt. Unter dem Namen The Slow Label verkauft Kummer nachhaltige Mode. Materialien, Druckfarben, Druckprozesse, Produktverpackungen und Versand wurden entsprechend fairen Standards ausgewählt. "Vor einigen Monaten habe ich eine Umfrage auf Instagram durchgeführt, um herauszufinden, wer von meinen Followern und Followerinnen auf Nachhaltigkeit im Modebereich achtet. Mehr als die Hälfte der rund 16.000 Befragten meinten, sie würden sich damit nicht wirklich beschäftigen. Als Grund dafür wurden oft fehlendes Wissen oder unzureichendes Angebot genannt. Diese Lücke wollte ich füllen und zusätzlich zu meiner Aufklärungsarbeit als Nachhaltigkeits-Bloggerin, ein eigenes Modelabel starten", sagt die Bloggerin über ihr Konzept. Die Basics in gedeckten Farben sind derzeit exklusiv online erhältlich.

www.theslowlabel.com