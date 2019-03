Warum Herzogin Kate drei Ringe an einem Finger trägt

Er ist einer der berühmtesten Verlobungsringe der Welt: Als Kate Middleton im Jahr 2010 von Prinz William einen Saphirring zur Verlobung geschenkt bekam, gingen die Fotos des Schmuckstücks, das einst Lady Diana gehörte, um die Welt.

Deutlich dezenter fiel der Ehering aus, den die heutige Herzogin von Cambridge seit ihrer Hochzeit trägt. Er ist aus walisischem Gold gefertigt, welches seit fast 100 Jahren im Besitz der britischen Royals ist.

Geschenk zur Geburt

Kate trägt beide Ringe an ihrer linken Hand. Wer genau hinsieht, kann jedoch noch ein drittes Schmuckstück am Ringfinger entdecken. Zuerst kommt der Ehering , dann der Verlobungsring - und zum Schluss steckt sich die 37-Jährige jeden Morgen noch einen Eternity-Ring an. Die mit lauter kleinen Diamanten besetzte Kreation hat eine ganz besondere Bedeutung für Kate.