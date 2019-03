Beauty-Marathon: Diese Frau ließ sich zu Meghan umoperieren

Herzogin Meghan gilt für Frauen weltweit als Beauty-Vorbild. Die einen bewundern sie für ihr Modegespür, die anderen stylen ihre Frisur nach und schminken sich ähnlich. Xochytl Greers Begeisterung für Meghans Look geht jedoch noch viel weiter.

Implantate und Filler

Die Dreifachmutter investierte satte 30.000 US-Dollar (ca. 26.000 Euro), um so auszusehen, wie die Ehefrau von Prinz Harry. Sie ließ sich Fett an Bauch und Beinen absaugen und die Nase korrigieren. Zudem ließ die US-Amerikanerin sich ihr Kinn, die Lippen und die Augenpartie mit Fillern unterspritzen und entschied sich auch für Botox. Dem nicht genug, wurde der Po mithilfe von Implantaten runder gemacht.

Greers arbeitet in einer Anwaltskanzlei in Houston und könne sich deshalb besonders gut mit Meghans Rolle in der Serie "Suits" identifizieren. "Ich weiß, dass sie keine Anwältin ist, sie ist Schauspielerin und jetzt die Herzogin von Sussex. Also ist es nicht wirklich sie, aber eine Rolle die sie spielt", sagte sie in einem Interview mit etonline.com. Deshalb fühle sie sich mit ihr auf gewisse Weise verbunden.