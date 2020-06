Faszination Luxus

Dass sich vieles in der Erwartungshaltung abspielt, zeigt auch folgende Erkenntnis von Wissenschaftlern der Universität Stanford: Wenn Menschen Produkte probieren, von denen sie gute Qualität erwarten, werden Gehirnregionen aktiv, die für Wohlbefinden sorgen. Die Forscher ließen zwanzig Probanden mehrere Sorten Rotwein testen. Bei einem Teil der Tests tauschten sie die Weine aus und servierten statt des versprochenen teuren einen billigen Wein. Zunge, Mund und Nase ließen sich durch diese Verwechslung aber nicht täuschen: Die Forscher konnten in den Hirnregionen, die für den Geschmack zuständig sind, keine besondere Aktivität messen. Alleine die Erwartungshaltung an den vermeintlich edlen Tropfen ließ die Aktivität im Präfrontalen Cortex ansteigen – einer Hirnregion, die Emotionen steuert. Es schmeckte den Probanden also nur, weil sie ein exquisites Glas Wein in Händen glaubten.

So wie die wahren Abenteuer findet auch Luxus hauptsächlich im Kopf statt.