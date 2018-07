Sieht so der neue Ehering-Trend aus?

Ihr Ehemann sei beim Entwerfen eine große Hilfe gewesen. "Sebastian hat an dem Film 'Uncut Gems', mit Adam Sandler in der Hauptrolle, gearbeitet, in welchem es um den Diamond District (Gebiet in Manhattan, Anm.) geht, deshalb hat er ein ziemlich tolles Wissen über Steine und die Industrie", so Ratajkowski. Ihre Freundin Alison Chemla, die die Schmuckmarke Alison Lou gegründet hat, hat das Paar mit der Anfertigung unterstützt.