Es war die Hochzeits-Überraschung des vergangenen Wochenendes. Supermodel Emily Ratajkowski hat ihrem Liebsten Sebastian Bear-McClard das Ja-Wort gegeben. Auf Instagram postete der Victorias's-Secret-Engel einen Schnappschuss mit Ring-Emojis, mit dem die Trauung verkündet wurde. Es war eine von niemandem erwartete Hochzeit, schließlich ist die Laufstegschönheit erst vor einigen Wochen erstmals gemeinsam mit dem Produzenten gesichtet worden.

Ein Beitrag geteilt von Emily Ratajkowski (@emrata) am Feb 23, 2018 um 1:32 PST

Spontan war Ratajkowski offensichtlich auch bei der Auswahl ihres Hochzeits-Outfits. Statt in ein weißes Brautkleid um mehrere tausend Euro zu schlüpfen, entschied sich die 26-Jährige für einen Hosenanzug der spanischen Modekette Zara. Kostenpunkt für das gelbe Ensemble: Rund 80 Euro für den Blazer und 50 Euro für die Jacke. In den Insta-Stories gewährte die Frischverheiratete einen genauen Blick auf den Look.

Foto: Instagram/emrata