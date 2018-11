Dolce&Gabbana entschuldigen sich in einem Video bei Chinesen

Mehrere Online-Plattformen in China - wie Tmall, JD.com und Suning - hatten als Reaktion auf den als beleidigend bewerteten Spot, in dem Asiatinnen versuchen, Pizza, Spaghetti und Baguette mit Stäbchen zu essen, Produkte der Mailänder Firma aus dem Angebot genommen. Dolce&Gabbana sagten am Mittwoch kurzfristig eine Modeschau in China ab. Das Modehaus entschuldigte sich und wies zugleich darauf hin, dass die Instagram-Konten der Firma und von Stefano Gabbana, der sich in einem Chat abfällig über China geäußert haben soll, gehackt worden seien.