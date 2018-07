Die Sonnenbrille, die alle Modeprofis diesen Sommer tragen

Die Pilotenbrille bekommt in diesem Jahr große Konkurrenz. Zwar ist die Cateye-Brille nie von der Bildfläche verschwunden, kommt in diesem Jahr jedoch in ihrer bislang extremsten Form auf unsere Nasen: Sehr schmal und besonders spitz nach außen zulaufend sind die Modelle, die derzeit nicht nur an Promis wie Gigi Hadid, sondern auch an zahlreichen Modebloggern zu sehen sind.

Von schlicht bis futuristisch

Miuccia Prada hat der Cateye-Brille, die in den Fünfzigerjahren an Marilyn Monroe und anderen Stilikonen zu sehen waren, einen futuristischen Touch verpasst. Die Modelle des italienischen Modehauses sind mit auffälligen Stegen versehen worden und machen dank ihrer auffälligen Optik den Einsatz von Ohrringen und Ketten überflüssig.