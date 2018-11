Deshalb trägt Herzogin Meghan keine Kleider von Victoria Beckham

Eigentlich wäre ihre Mode wie geschaffen für Herzogin Meghan. Victoria Beckham designt für ihre Kollektionen stets zeitlose und perfekt geschnittene Kleider, die sich auch für offizielle Anlässe, wie sie die Royals regelmäßig zu absolvieren haben, hervorragend eignen. Hinzu kommt, dass die 44-Jährige Britin ist und sowohl Herzogin Meghan als auch Herzogin Kate bevorzugt zu heimischer Mode greifen. Und obwohl Beckham sogar bei der Hochzeit im Mai gemeinsam mit Ehemann David zu Gast war, wurde Meghan bislang kein einziges Mal in einem Entwurf von ihr gesehen.

Keine passende Silhouette

Während ihrer Zeit bei der US-TV-Serie "Suits", in der Meghan mitspielte, gab die heutige Herzogin damals in einem Interview mit der Glamour zu: "Ich lerne langsam, dass obwohl manche Dinge toll auf dem Kleiderhaken aussehen, sie nicht automatisch toll an mir aussehen", sagte die Schauspielerin. "Ich liebe beispielsweise Kleider von Victoria Beckham, aber ich habe nicht den langen Oberkörper, um diese Silhouette tragen zu können."