Der Deutschen Nationalmannschaft sind die Outfits ausgegangen

An den Outfits gab es in den vergangenen Jahren nichts zu meckern. Seit 2013 war Hugo Boss offizieller Ausstatter der deutschen Nationalmannschaft. Die Profi-Kicker reisten zu ihren Spielen in dunkelblauen Anzügen der heimischen Modemarke an, dazu wurden weiße Sneakers kombiniert. Diese Zeiten sind nun vorbei.

Hugo Boss konzentriert sich auf anderes

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wurde der Vertrag mit Hugo Boss beendet. Der Deutsche Fußball-Bund hat bisher keinen Nachfolger gefunden, der künftig die Nationalelf in edlen Zwirn hüllen soll. Der DFB gab bekannt, dass das Team Anfang Juni zum EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland in Trainingsanzügen anreisen wird.