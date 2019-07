Der absurdeste Bademoden-Trend des Jahres ist da

Was macht eine Kylie Jenner, wenn sie neue Produkte ihrer Kosmetik-Linie bewerben will? Einen Ausflug mit ihren besten Freundinnen auf die Turks and Caicos-Inseln, wo in einer Luxus-Villa gehaust wird und ganz nebenbei die schönmachenden Neuzugänge (eine Bodylotion, Sonnenschutzöl und ein Körperpeeling) ausprobiert werden. Der ganze Spaß wird natürlich auf unzähligen Fotos für die Promotion von " Kylie Skin" in den sozialen Medien festgehalten.

Nackt - oder doch nicht?

Für diesen Anlass packte die Schwester von Kim Kardashian auch einen ganz besonderen Badeanzug in den Koffer ein. Die weltweit jüngste Selfmade-Milliardärin posierte in einem Einteiler, auf den das Foto eines nackten Körpers gedruckt wurde - und damit auf den ersten Blick den Eindruck hinterlässt, dass die Unternehmerin nackt ist.